Concert de Noël Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: Haute-Saône

Ronchamp

Concert de Noël Ronchamp, 18 décembre 2022, Ronchamp. Concert de Noël

25, rue le corbusier Eglise de Ronchamp Ronchamp Haute-Saône Eglise de Ronchamp 25, rue le corbusier

2022-12-18 17:00:00 – 2022-12-18 19:00:00

Eglise de Ronchamp 25, rue le corbusier

Ronchamp

Haute-Saône Le Pressoir Ronchampois et la mairie de Ronchamp vous proposent un concert à l’église de Ronchamp – Avec l’artiste Pascal Kartier, qui interprètera des standards français et internationaux à partir de 17h. Ce spectacle est organisé pendant le marché de Noël qui se déroulera sur la place de l’Église du 16 au 18 décembre. +33 3 84 63 50 82 Eglise de Ronchamp 25, rue le corbusier Ronchamp

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Ronchamp Autres Lieu Ronchamp Adresse Ronchamp Haute-Saône Eglise de Ronchamp 25, rue le corbusier Ville Ronchamp lieuville Eglise de Ronchamp 25, rue le corbusier Ronchamp Departement Haute-Saône

Ronchamp Ronchamp Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ronchamp/

Concert de Noël Ronchamp 2022-12-18 was last modified: by Concert de Noël Ronchamp Ronchamp 18 décembre 2022 25 Haute-Saône Ronchamp rue le corbusier Eglise de Ronchamp Ronchamp Haute-Saône

Ronchamp Haute-Saône