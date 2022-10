Concert de Noël : Rita & Andreas Oberbronn, 10 décembre 2022, Oberbronn.

Concert de Noël : Rita & Andreas

2 rue principale Oberbronn Bas-Rhin

2022-12-10 19:30:00 – 2022-12-10

Oberbronn

0 EUR Ce duo d’autrichiens propose un programme de Noël plein de recueillement, de contes, de chants et de merveilleuses mélodies d’aujourd’hui et d’antan, sublimant les belles vallées et les majestueuses montagnes de leur pays natal.

Avant-première assurée par Aline SPACH de Eberbach.

+33 3 88 80 84 50

