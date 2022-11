Concert de Noël Richelieu Richelieu Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Richelieu

Concert de Noël Richelieu, 3 décembre 2022, Richelieu. Concert de Noël

Richelieu Indre-et-Loire

2022-12-03 16:30:00 16:30:00 – 2022-12-03 Richelieu

Indre-et-Loire Richelieu A l’occasion du marché de Noël de Richelieu, les Vocalises Richelaises ont le plaisir de vous convier à leur concert.

Au programme, la pastorale des santons, chants et quelques surprises solistes !

Venez nombreux ! muriel.moncomble@gmail.com +33 6 75 90 88 65 https://ne-np.facebook.com/lesvocalisesrichelaises/ Vocalises Richelaises

