Concert de Noël : récital d’orgue Ranrupt

2021-12-05 16:00:00 – 2021-12-05

Ranrupt Bas-Rhin Ranrupt

Les orgues Kriess (1900) de l'église Saint-Vincent de Ranrupt, restaurés en 2016, seront mis en valeur lors d'un concert donné par le jeune organiste Nicolas Kilhoffer, dans le cadre du Marché de Noël. Au programme : pièces des compositeurs baroques Louis-Claude Daquin, Jean-Sébastien Bach (Chorals Schübler, Préludes et Fugues) et Antonio Vivaldi (Concerti) ainsi que des pages des compositeurs romantiques Johannes Brahms et Léon Boëllmann (Suite Gothique). Une partie du concert sera consacrée à l'improvisation, discipline propre à l'orgue, sur des thèmes de Noël.

+33 3 88 97 60 83

dernière mise à jour : 2021-11-17 par