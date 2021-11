Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Orne, Putanges-le-Lac Concert de Noël Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

Putanges-le-Lac

Concert de Noël Putanges-le-Lac, 12 décembre 2021, Putanges-le-Lac. Concert de Noël Putanges-Pont-Ecrépin Eglise de Pont Ecrepin Putanges-le-Lac

2021-12-12 15:30:00 – 2021-12-12 Putanges-Pont-Ecrépin Eglise de Pont Ecrepin

Putanges-le-Lac Orne Putanges-le-Lac Concert de la Chorale Accord du Pays de Putanges.

Chants de Noël. Entrée gratuite.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire Concert de la Chorale Accord du Pays de Putanges.

Chants de Noël. Entrée gratuite.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire +33 2 33 35 87 55 Concert de la Chorale Accord du Pays de Putanges.

Chants de Noël. Entrée gratuite.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire Putanges-Pont-Ecrépin Eglise de Pont Ecrepin Putanges-le-Lac

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OT DU PAYS DE PUTANGES

Détails Catégories d’évènement: Orne, Putanges-le-Lac Autres Lieu Putanges-le-Lac Adresse Putanges-Pont-Ecrépin Eglise de Pont Ecrepin Ville Putanges-le-Lac lieuville Putanges-Pont-Ecrépin Eglise de Pont Ecrepin Putanges-le-Lac