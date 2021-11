Puisserguier Puisserguier Hérault, Puisserguier CONCERT DE NOËL Puisserguier Puisserguier Catégories d’évènement: Hérault

Puisserguier Hérault Puisserguier Dans le cadre de la journée « Puisserguier fête Noël », les Amis de l’Orgue vous proposent un Concert de Noël en l’église de Puisserguier. Avec la participation de Jean DEKYNDT à l’orgue et Agathe FOURNEAU à la clarinette. Venez découvrir ces artistes dans un répertoire très diversifié sur des oeuvres de Mozart, Bach, Gershwin, Stamitz, Klezmer… Entrée libre (Pass sanitaire) +33 6 83 48 69 88 Dans le cadre de la journée « Puisserguier fête Noël », les Amis de l’Orgue vous proposent un Concert de Noël en l’église de Puisserguier. Avec la participation de Jean DEKYNDT à l’orgue et Agathe FOURNEAU à la clarinette. Venez découvrir ces artistes dans un répertoire très diversifié sur des oeuvres de Mozart, Bach, Gershwin, Stamitz, Klezmer… Entrée libre (Pass sanitaire) Puisserguier

