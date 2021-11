Pontarlier Pontarlier Doubs, Pontarlier Concert de Noël Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Concert de Noël Pontarlier, 17 décembre 2021, Pontarlier. Concert de Noël Pontarlier

2021-12-17 – 2021-12-17

Pontarlier Doubs Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté EUR 0 0 Concert de Noël du Club d’Accordéon du Haut-Doubs, dirigé par Carole Dupuis-Martinez.

Pass sanitaire requis. clubaccordeonhd@gmail.com http://www.clubaccordeonhautdoubs.fr/club Concert de Noël du Club d’Accordéon du Haut-Doubs, dirigé par Carole Dupuis-Martinez.

Pass sanitaire requis. Pontarlier

dernière mise à jour : 2021-11-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme SIT Bourgogne-Franche-ComtéSIT Bourgogne-Franche-Comté

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Ville Pontarlier lieuville Pontarlier