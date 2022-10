CONCERT DE NOEL Pomérols, 17 décembre 2022, Pomérols.

CONCERT DE NOEL

Plan de l’Église Pomérols Hrault

2022-12-17 15:00:00 – 2022-12-17

Pomérols

Hrault

Concert de Noël avec Franck Malbert et Lucie et sa trompette à l’Eglise Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte.

Un répertoire varié des plus belles chansons de Noël.

commune.pomerols@orange.fr +33 4 67 77 03 32 https://www.ville-pomerols.fr/

Pomérols

