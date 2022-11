Concert de Noël Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Ploudalmézeau

Concert de Noël Ploudalmézeau, 18 décembre 2022, Ploudalmézeau. Concert de Noël

Complexe sportif de Keralaurent Moulin neuf Ploudalmézeau Finistère Moulin neuf Complexe sportif de Keralaurent

2022-12-18 – 2022-12-18

Moulin neuf Complexe sportif de Keralaurent

Ploudalmézeau

Finistère Ploudalmézeau Anne-Claire Ramière dirige ses ensembles vocaux et chorales enfants dans un répertoire de carols anglo-saxons et chants de Noël pour notre plus grand plaisir. +33 2 98 32 97 85 Moulin neuf Complexe sportif de Keralaurent Ploudalmézeau

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Ploudalmézeau Autres Lieu Ploudalmézeau Adresse Ploudalmézeau Finistère Moulin neuf Complexe sportif de Keralaurent Ville Ploudalmézeau lieuville Moulin neuf Complexe sportif de Keralaurent Ploudalmézeau Departement Finistère

Ploudalmézeau Ploudalmézeau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploudalmezeau/

Concert de Noël Ploudalmézeau 2022-12-18 was last modified: by Concert de Noël Ploudalmézeau Ploudalmézeau 18 décembre 2022 Complexe sportif de Keralaurent Moulin neuf Ploudalmézeau Finistère finistère Ploudalmézeau

Ploudalmézeau Finistère