Peyrehorade Peyrehorade Landes, Peyrehorade Concert de Noël Peyrehorade Peyrehorade Catégories d’évènement: Landes

Peyrehorade

Concert de Noël Peyrehorade, 19 décembre 2021, Peyrehorade. Concert de Noël Peyrehorade

2021-12-19 16:00:00 – 2021-12-19

Peyrehorade Landes Peyrehorade Venez assister à un concert de Noël au profit de la Banque Alimentaire avec Lous Gaouyous, Chœur d’hommes du Pays d’Orthe, et la Scolae Saint Martin dirigée par Lydie Laborde. Venez assister à un concert de Noël au profit de la Banque Alimentaire avec Lous Gaouyous, Chœur d’hommes du Pays d’Orthe, et la Scolae Saint Martin dirigée par Lydie Laborde. Venez assister à un concert de Noël au profit de la Banque Alimentaire avec Lous Gaouyous, Chœur d’hommes du Pays d’Orthe, et la Scolae Saint Martin dirigée par Lydie Laborde. © Pixabay

Peyrehorade

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

Détails Catégories d’évènement: Landes, Peyrehorade Autres Lieu Peyrehorade Adresse Ville Peyrehorade lieuville Peyrehorade