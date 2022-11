Concert de Noël Parnans Parnans Catégories d’évènement: Drôme

Parnans

Concert de Noël Parnans, 4 décembre 2022, Parnans.

Eglise Parnans Drôme

2022-12-04 14:30:00

Drôme Parnans Avec la chorale, »Les Joyeuses Notes » de Parnans et « Le choeur d’hommes » de l’ensemble vocal du Royans.

Une tombola aura lieu au cours de la soirée +33 4 75 72 01 55 Parnans

