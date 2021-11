Clisson Clisson Clisson, Loire-Atlantique CONCERT DE NOEL PAR L’ORCHESTRE VENTS ET CORDES A CLISSON Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Loire-Atlantique

CONCERT DE NOEL PAR L’ORCHESTRE VENTS ET CORDES A CLISSON Clisson, 12 décembre 2021, Clisson. CONCERT DE NOEL PAR L’ORCHESTRE VENTS ET CORDES A CLISSON Clisson

2021-12-12 – 2021-12-12

Clisson Loire-Atlantique Clisson Dans l’église Notre Dame de Clisson, venez passer un agréable moment au concert de Noël de l’Orchestre d’Harmonie Vents et Cordes suivi de la chorale Volubilis de la Verrie/Mortagne sur Sèvre. Concert de Noël de l’Orchestre d’Harmonie Vents et Cordes suivi de la chorale Volubilis de la Verrie/Mortagne sur Sèvre legiphinat@orange.fr Dans l’église Notre Dame de Clisson, venez passer un agréable moment au concert de Noël de l’Orchestre d’Harmonie Vents et Cordes suivi de la chorale Volubilis de la Verrie/Mortagne sur Sèvre. Clisson

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Clisson, Loire-Atlantique Autres Lieu Clisson Adresse Ville Clisson lieuville Clisson