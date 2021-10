Willgottheim Willgottheim Bas-Rhin, Willgottheim Concert de Noël par l’Harmonie de Pfulgriesheim Willgottheim Willgottheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Willgottheim

Concert de Noël par l’Harmonie de Pfulgriesheim Willgottheim, 9 janvier 2022, Willgottheim. Concert de Noël par l’Harmonie de Pfulgriesheim 2022-01-09 17:00:00 – 2022-01-09 19:00:00

Willgottheim Bas-Rhin Willgottheim Le dimanche 9 janvier 2022 à 17h aura lieu le Concert de Noël, à orientation classique donné par l’Harmonie de Pflugriesheim.

Entrée libre, plateau au profit de la Paroisse de Willgottheim. Assistez au concert de Noël en l’église Saint-Maurice de Willgottheim le 9 janvier 2022 à 17h. +33 3 88 20 55 46 Le dimanche 9 janvier 2022 à 17h aura lieu le Concert de Noël, à orientation classique donné par l’Harmonie de Pflugriesheim.

Entrée libre, plateau au profit de la Paroisse de Willgottheim. dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Willgottheim Autres Lieu Willgottheim Adresse Ville Willgottheim lieuville 48.68313#7.50957