Concert de Noël par l’Ensemble vocal Variation XXI Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Concert de Noël par l’Ensemble vocal Variation XXI Lannion, 18 décembre 2022, Lannion. Concert de Noël par l’Ensemble vocal Variation XXI

Eglise Saint-Jean du Baly Rue de l’Église Lannion Côtes-d’Armor Rue de l’Église Eglise Saint-Jean du Baly

2022-12-18 – 2022-12-18

Rue de l’Église Eglise Saint-Jean du Baly

Lannion

Côtes-d’Armor Un programme avec des chants de Noël de différents pays et de diverses époques, le concert privilégie les chants populaires pour exprimer le message de joie et de paix que représente cette fête.

L’ensemble vocal « Variation XXI » de Lannion, dirigé par le chef de chœur Jean-Jacques L’Anthën, est composé d’environ 30 choristes confirmés qui ont à chœur de transmettre leur passion pour la musique.

(Eglise chauffée) +33 6 87 40 00 04 http://variation.xxi.free.fr/spip.php?rubrique2 Rue de l’Église Eglise Saint-Jean du Baly Lannion

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Lannion Côtes-d'Armor Rue de l'Église Eglise Saint-Jean du Baly Ville Lannion lieuville Rue de l'Église Eglise Saint-Jean du Baly Lannion Departement Côtes-d'Armor

Lannion Lannion Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

Concert de Noël par l’Ensemble vocal Variation XXI Lannion 2022-12-18 was last modified: by Concert de Noël par l’Ensemble vocal Variation XXI Lannion Lannion 18 décembre 2022 Ctes-d'Armor Eglise Saint-Jean du Baly Rue de l'Église Lannion Côtes-d'Armor Lannion

Lannion Côtes-d'Armor