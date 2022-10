Concert de Noël par l’ensemble vocal Le Cénacle Villers-sur-Mer, 10 décembre 2022, Villers-sur-Mer.

Concert de Noël par l’ensemble vocal Le Cénacle

Eglise Saint-Martin Rue de la Comtesse de Béarn Villers-sur-Mer Calvados

2022-12-10 – 2022-12-10

Rue de la Comtesse de Béarn Eglise Saint-Martin

Villers-sur-Mer

Calvados

Autour des chants traditionnels de Noël comme « Les anges dans nos campagnes », « Douce nuit », « White Christmas » ou l’incontournable « Petit Papa Noël », les huit chanteurs de l’Ensemble Le Cénacle partagent la magie de Noël.

Mêlant hymnes et cantiques, chants profanes d’inspiration chrétienne, chants traditionnels et musiques actuelles, ce programme célèbre Noël par des compositions de la Renaissance ou du premier Baroque (Lassus, Praetorius, Scheidt), du XIXe siècle (Gevaert, Cornelius, Elgar) et du XXe siècle (Sibelius, Franck Martin, Poulenc, Kodály).

Fondé en 2019 sous l’impulsion de Stanislas Herbin, chanteur résidant à Saint-Pierre-en- Auge, Le Cénacle réunit de huit à douze chanteurs ayant une solide expérience du chant « a cappella » (sans accompagnement d’instruments).

Placé sous la direction de Pierre Chépélov, compositeur, chef de choeur et enseignant au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, Le Cénacle intervient régulièrement en milieu scolaire avec des programmes spécialement conçus pour le jeune public.

Le large répertoire qu’il pratique, de la musique médiévale à la musique contemporaine, s’intéresse à de nombreuses esthétiques musicales, mêlant compositions célèbres et oeuvres rarement données en concert.

Avec une trentaine de concerts à son actif, l’Ensemble Le Cénacle veut rendre l’accès au répertoire classique accessible au plus grand nombre. Il entame en 2021 une tournée de concerts en Normandie, sa nouvelle région d’attache.

