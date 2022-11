Concert de Noël par l’ensemble choral du Léon Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Sous la direction de Bernard Fouler, L’Ensemble Choral du Léon donnera deux concerts exceptionnels de Noël. Un riche programme avec des Noëls traditionnels d’Europe et de Bretagne, ainsi que des œuvres classiques de Mozart, Fauré, Bach, Saint-Saëns, Haendel. Samedi 17 décembre dans la cathédrale de St Pol-de-Léon à 20h30.

Dimanche 18 décembre dans l’église St Mathieu de Morlaix à 16h. Billetterie sur place.

Tarif : 10€.

Gratuit pour moins de 18 ans. bernard.fouler@laposte.net +33 6 03 50 28 16 http://www.ensemble-choral-du-leon.jimdo.com/ Rue Basse Eglise Saint-Mathieu Morlaix

