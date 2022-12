Concert de Noël par l’Ensemble ARPADOR Bernesq, 21 décembre 2022, Bernesq Bernesq.

Concert de Noël par l’Ensemble ARPADOR

Comme chaque année, l’ADTLB, en collaboration avec les communes et avec le soutien des communautés de communes Isigny Omaha Intercom et Bessin Seulles Terre et Mer, propose des concerts de Noël à travers le Bessin. Des moments de joie et de partage autour de musiques et de chants traditionnels pour ce temps de fête, avec également des Gospels et Negro Spirituals, interprétés par des ensembles amateurs de notre région.

Le dernier concert de cette série de 7 concerts de Noël se tiendra à l’église de Bernesq avec l’Ensemble ARPADOR qui interprétera des Gospels et Negro Spirituals pour le temps de Noël.

L’ensemble vocal Arpador est une chorale créée à Caen en 1991 par Isabelle HANOUT. Elle a suivi de nombreux stages avec la chanteuse américaine Rhoda SCOTTt. Elle propose des programmes à thème tels que : des chants tziganes, des chants africains, des chants sacrés, des comédies musicales ou des opérettes.

Gratuit avec participation libre, sans réservation.

Eglise chauffée.

