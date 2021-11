Lormont Espace culturel du Bois fleuri Gironde, Lormont Concert de Noël – Par l’EMMDT Espace culturel du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Concert de Noël – Par l’EMMDT Espace culturel du Bois fleuri, 18 décembre 2021, Lormont. Concert de Noël – Par l’EMMDT

Espace culturel du Bois fleuri, le samedi 18 décembre à 20:30

Orchestres à cordes, orchestre en herbe et le Big Band Carrément Jazz vous offrent un concert convivial et festif autour des musiques de Noël.

Entrée libre

Musique par l’École municipale de musique danse et théâtre Dominique Boudot. Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T20:30:00 2021-12-18T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Espace culturel du Bois fleuri Adresse Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Espace culturel du Bois fleuri Lormont