Concert de Noël par Le Chant de l’Aluette et Les Etoiles Filantes Cahagnolles, 18 décembre 2022, Cahagnolles Cahagnolles.

Concert de Noël par Le Chant de l’Aluette et Les Etoiles Filantes

Eglise Cahagnolles Calvados

2022-12-18 – 2022-12-18

Comme chaque année, l’ADTLB, en collaboration avec les communes et avec le soutien des communautés de communes Isigny Omaha Intercom et Bessin Seulles Terre et Mer, propose des concerts de Noël à travers le Bessin. Des moments de joie et de partage autour de musiques et de chants traditionnels pour ce temps de fête, avec également des Gospels et Negro Spirituals, interprétés par des ensembles amateurs de notre région.

LE CHANT DE L’ALUETTE, placé sous la direction de Béatrice MAYO-FELIP, et LES ETOILES FILANTES, sous la direction d’Isabelle ROQUIER avec, au clavier, Gilles TREILLE, donneront le 6ème concert de cette série de 7 concerts de Noël.

Un concert chaleureux à l’Amitié, l’Amour, la Joie, autour de musiques traditionnelles ou savantes, françaises, anglo-saxonnes et d’Amérique du Sud. Pour l’occasion, le Chant de l’Aluette et les Etoiles Filantes additionnent leurs compétences pour un Noël scintillant !

Gratuit avec participation libre, sans réservation.

