Concert de Noël par la Philharmonie Municipale des Mineurs du Molay-Littry

2022-12-18 15:00:00 – 16:30:00

Comme chaque année, l’ADTLB, en collaboration avec les communes et avec le soutien des communautés de communes Isigny Omaha Intercom et Bessin Seulles Terre et Mer, propose des concerts de Noël à travers le Bessin. Des moments de joie et de partage autour de musiques et de chants traditionnels pour ce temps de fête.

L’ADTLB a invité la Philharmonie Municipale des Mineurs du Molay-Littry pour ce 5ème concert d’une série de 7, à l’église de Mosles.

La Philharmonie Municipale des Mineurs de Le Molay-Littry fut créée en 1828 par Philippe Guillaume Lance, régisseur des mines de charbon de Littry. C’est probablement des Gueules noires venues du Nord de la France et de Belgique en 1815 pour apporter la manœuvre et l’expérience de l’exploitation houillère, qui furent les premiers musiciens de l’orchestre.

Agée de 190 ans, la Vieille Dame de Littry est dirigée depuis 1989 par Fabrice Mahieu, directeur de l’école de musique intercommunale, et suppléé de Michel Varaillon, chef adjoint.

L’orchestre se produit régulièrement en concert en France et à l’étranger, il assure les cérémonies patriotiques et fut présenté à la Reine Elizabeth d’Angleterre en 1995.

Gratuit avec participation libre, sans réservation.

Eglise chauffée.

adtlb@orange.fr +33 2 31 22 17 44 https://www.adtlb.com/

