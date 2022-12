CONCERT DE NOËL PAR LA CHORALE SARABANDE Cessenon-sur-Orb Cessenon-sur-Orb Catégories d’évènement: Cessenon-sur-Orb

Hérault

CONCERT DE NOËL PAR LA CHORALE SARABANDE Cessenon-sur-Orb, 17 décembre 2022, Cessenon-sur-Orb . CONCERT DE NOËL PAR LA CHORALE SARABANDE Cessenon-sur-Orb Hérault

2022-12-17 – 2022-12-17 Cessenon-sur-Orb

Hérault La Chorale Sarabande en concert

Direction Simon Francès, Présentation Christine Humbert.

+33 4 67 89 65 21

