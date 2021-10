Ottmarsheim Ottmarsheim Haut-Rhin, Ottmarsheim Concert de Noël Ottmarsheim Ottmarsheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ottmarsheim

Concert de Noël Ottmarsheim, 10 décembre 2021, Ottmarsheim. Concert de Noël 2021-12-10 19:15:00 – 2021-12-10 20:15:00

Ottmarsheim Haut-Rhin Ottmarsheim 0 EUR L’âme russe.

Chants et musique de Noël russe avec Anna Gichkina, Damaris Stussi, Frédéric Arnold et Guy Egler.

Concert d'ouverture.

Concert d'ouverture.

