Concert de Noël – Orgue et chants – Chorale Da Capo de Pont-Croix Douarnenez, 18 décembre 2022

Chapelle Sainte Hélène Rue Anatole France Douarnenez

2022-12-18 – 2022-12-18

Rue Anatole France Chapelle Sainte Hélène

Douarnenez

Finistre La chorale Da Capo fête son retour tant attendu à l’occasion de Noël 2021 ! Dirigée par Yves Héraud depuis sa création il y a cinq ans, elle se produit pour la première fois à Douarnenez.

Elle rassemble des choristes, femmes et hommes du Cap-Sizun, de la Haute-Bigoudénie et du Pays de Douarnenez.

Elle se veut ouverte à toutes et tous et privilégie pour se produire le patrimoine exceptionnel des chapelles et églises du pays breton. +33 6 50 57 07 30 Rue Anatole France Chapelle Sainte Hélène Douarnenez

Lieu Douarnenez Adresse Rue Anatole France Chapelle Sainte Hélène Ville Douarnenez

