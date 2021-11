Thionville Thionville Moselle, Thionville CONCERT DE NOËL – ORCHESTRE PHILHARMONIQUE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

CONCERT DE NOËL – ORCHESTRE PHILHARMONIQUE Thionville, 5 décembre 2021, Thionville. CONCERT DE NOËL – ORCHESTRE PHILHARMONIQUE Église Saint Maximin 3 Place de l’Église Thionville

2021-12-05 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-05 Église Saint Maximin 3 Place de l’Église

Thionville Moselle Le Philharmonique et la ville de Thionville vous invitent au concert de Noël ! +33 3 82 82 25 25 https://www.thionville.fr/fr/evenement/le-philharmonique-concert-de-no-l Église Saint Maximin 3 Place de l’Église Thionville

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Église Saint Maximin 3 Place de l'Église Ville Thionville lieuville Église Saint Maximin 3 Place de l'Église Thionville