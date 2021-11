Concert de noël : Opus Rothau, 18 décembre 2021, Rothau.

Concert de noël : Opus Rothau

2021-12-18 20:00:00 – 2021-12-18

Rothau 67570 Rothau

EUR Noël approche et l’on entend déjà résonner les airs tendres, pétillants et festifs que l’ensemble vocal féminin OPUS vous fera découvrir lors son prochain concert de Noël. Le chœur, dirigé par la très expérimentée Zivile Schmitt et accompagné par la pianiste de talent Célia Schmitt, vous proposera l’« Opus d’un Noël d’ici et d’ailleurs ». Venez découvrir un répertoire chamarré qui célèbre un Noël universel, faisant la place belle aux pièces classiques, mais aussi aux chants traditionnels. Les accents jazzy et les belles sonorités du gospel viendront animer une soirée de l’Avent qui s’annonce haute en couleurs !

+33 6 71 21 42 22

Rothau

