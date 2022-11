Concert de Noël : OPEN BACH, la musique Baroque revisitée Uttenheim Uttenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Uttenheim 0 EUR Concert de musique baroque avec le groupe OPEN BACH au sein de l’église.

La formation musicale OPEN BACH réunit cinq musiciens, accordéons, piano, flûtes et contrebasse et propose un répertoire de musique Baroque revisitée, des incontournables comme Bach et Vivaldi en passant par Haydn, Boccherini…

Le concert sera suivi d'un moment convivial avec proposition d'une petite restauration

