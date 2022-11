Concert de Noël Nay, 10 décembre 2022, Nay.

Concert de Noël

Chemin des Coteaux Salle Petit Boy Nay Pyrnes-Atlantiques Salle Petit Boy Chemin des Coteaux

2022-12-10 – 2022-12-10

Salle Petit Boy Chemin des Coteaux

Nay

Pyrnes-Atlantiques

EUR 0 0 Cette année, le traditionnel concert de Noël sera entièrement gratuit et placé sous le signe du chant et de la diversité. En effet, la soirée sera animée par quatre groupes dans des styles complètement différents.

L’ensemble de la Psallette proposera des morceaux d’artistes connus comme Barbara ou Brel, de la musique classique d’Haendel ou Caccini et des chants de Noël.

Le groupe Quart2temps, après ses reprises des chansons « yéyé » des années 60, mélangera des compositions inédites de Bernard Perry et Bernard Ramonguilhem avec des reprises dont celles des Pink Floyd, des Beatles, de Jacques Dutronc et d’autres.

Le groupe vocal féminin Shashlika (qui s’accompagne entre autres des instruments d’accordéon, guitare, flûte traversière, violon, cajon et darbourka) chantera le monde de l’Atlas à la Bulgarie.

La Pastorale de Nay quant à elle interprétera des chants béarnais.

+33 6 82 02 61 63 La Psallette

Salle Petit Boy Chemin des Coteaux Nay

