Concert de Noël Montluçon Montluçon OTI Vallée du Coeur de France Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Concert de Noël Montluçon, 18 décembre 2022, Montluçon OTI Vallée du Coeur de France Montluçon. Concert de Noël Place Saint-Pierre Église Saint-Pierre Montluçon Allier Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre

2022-12-18 – 2022-12-18

Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre

Montluçon

Allier Montluçon Musiques traditionnelles pour fêter Noël. Pièces instrumentales et vocales par l’ensemble Classique et Baroque. Montluçon Patrimoine vous ouvre ses portes Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre Montluçon

dernière mise à jour : 2022-12-13 par OTI Vallée du Coeur de France

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Montluçon Allier OTI Vallée du Coeur de France Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre Ville Montluçon OTI Vallée du Coeur de France Montluçon lieuville Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon OTI Vallée du Coeur de France Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon-oti-vallee-du-coeur-de-france-montlucon/

Concert de Noël Montluçon 2022-12-18 was last modified: by Concert de Noël Montluçon Montluçon 18 décembre 2022 Allier Montluçon Place Saint-Pierre Église Saint-Pierre Montluçon Allier OTI Vallée du Coeur de France Montluçon Allier

Montluçon OTI Vallée du Coeur de France Montluçon Allier