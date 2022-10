Concert de Noël Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drme

Montélimar

Concert de Noël Montélimar, 14 décembre 2022, Montélimar. Concert de Noël

Collégiale Sainte Croix Rue Sainte Croix Montélimar Drme

2022-12-14 – 2022-12-14

Rue Sainte Croix Collégiale Sainte Croix

Montélimar

Les élèves du conservatoire vous invite à leur concert de Noël. conservatoire@montelimar-agglo.fr +33 4 75 00 77 50

