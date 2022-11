Concert de Noël Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert de Noël Montcuq-en-Quercy-Blanc, 16 décembre 2022

Eglise Saint-Hilaire

2022-12-16 20:30:00

Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc Concert de Noël avec l’Ensemble Vocal Viva Voce. Pianiste : Jacqueline Apchié,

Chef de chœur : Jean-Marie Rodrigues.

Et l’ensemble de cuivres Cahors Brass, sous la direction de Jean-Louis Bariac. ©pixabay_sapin_noel (1)



