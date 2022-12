CONCERT DE NOËL Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

CONCERT DE NOËL 61 rue Mazelle Église Saint-Maximin Metz Moselle

2022-12-26 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-26

Moselle La soprano Agathe Zénier chantera les plus beaux airs de Noël accompagnée à l’orgue par Philippe Delacour. +33 6 78 43 08 69 AMIS DES ORGUES

