Concert de Nöel Maussane-les-Alpilles Maussane-les-Alpilles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Maussane-les-Alpilles

Concert de Nöel Maussane-les-Alpilles, 27 décembre 2022, Maussane-les-Alpilles. Concert de Nöel

Eglise Sainte Croix Place Joseph Laugier de Monblan Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône Place Joseph Laugier de Monblan Eglise Sainte Croix

2022-12-27 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-27 19:00:00 19:00:00

Place Joseph Laugier de Monblan Eglise Sainte Croix

Maussane-les-Alpilles

Bouches-du-Rhône Maussane-les-Alpilles Concert de Noël

Mardi 27 Décembre à 17h dans l’église de Maussane



Ce concert sera interprété par Patricia Ponselle, mezzo coloratur de l’Opéra de Paris, Valentine Venezia conteuse, Yves Lavigne pianiste.



Le programme est ciblé sur Noël uniquement : chants religieux, airs traditionnels et populaires de Noël, standards américains, contes de Noël dits par une comédienne, petites pièces de piano…

Concert accessible à tous, petits et grands !

Tarif : Libre participation Concert de Noël Mardi 27 décembre à 17h dans l’église de Maussane Place Joseph Laugier de Monblan Eglise Sainte Croix Maussane-les-Alpilles

dernière mise à jour : 2022-11-24 par Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles Provence Tourisme / Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Maussane-les-Alpilles Autres Lieu Maussane-les-Alpilles Adresse Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles Provence Tourisme / Office de Tourisme de Maussane-les-AlpillesProvence Tourisme / Office de Tourisme de Maussane-les-AlpillesPlace Joseph Laugier de Monblan Eglise Sainte Croix Ville Maussane-les-Alpilles lieuville Place Joseph Laugier de Monblan Eglise Sainte Croix Maussane-les-Alpilles Departement Bouches-du-Rhône

Concert de Nöel Maussane-les-Alpilles 2022-12-27 was last modified: by Concert de Nöel Maussane-les-Alpilles Maussane-les-Alpilles 27 décembre 2022 Bouches-du-Rhne Eglise Sainte Croix Place Joseph Laugier de Monblan Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles Maussane-les-Alpilles

Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône