CONCERT DE NOËL : MATHIEU SEMPÉRÉ
Clermont-l'Hérault
18 décembre 2022, 17:00:00

Mathieu Sempéré sera entouré de ses musiciens exceptionnels dont Richard Gardet le trompettiste de France3. Ils interprèteront sur scène des airs lyriques liés aux fêtes de Noël mais également de grands succès français. Billetterie sur place, en ligne ou à l'office de tourisme du Clermontais. Gratuit -16ans.

