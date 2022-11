Concert de Noël Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Masevaux-Niederbruck

Concert de Noël
8 janvier 2023

2 rue de l'Eglise
Masevaux-Niederbruck
Haut-Rhin

2023-01-08 16:00:00

Venez vous divertir lors du concert de Noël organisé par les Petits chanteurs de Guewenheim. Au programme : Chants de Noël, classiques et contemporains, chansons française et bien d'autres.

