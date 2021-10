Loures-Barousse Loures-Barousse Hautes-Pyrénées, Loures-Barousse Concert de Noel Loures-Barousse Loures-Barousse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Loures-Barousse

Concert de Noel Loures-Barousse, 18 décembre 2021, Loures-Barousse. Concert de Noel 2021-12-18 21:00:00 21:00:00 – 2021-12-18 à l’église LOURES-BAROUSSE

Loures-Barousse Hautes-Pyrénées Loures-Barousse Concert des chanteurs du Mont Royal. À la suite du concert, petit pot offert par le comité des fêtes. Sur réservation. Libre participation. Organisé par le comité des fêtes de Loures-Barousse. +33 6 28 48 53 46 dernière mise à jour : 2021-10-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Loures-Barousse Autres Lieu Loures-Barousse Adresse à l'église LOURES-BAROUSSE Ville Loures-Barousse lieuville 43.02237#0.60659