Concert de Noël Logonna-Daoulas, 11 décembre 2022, Logonna-Daoulas. Concert de Noël

Eglise Saint-Monna Logonna-Daoulas Finistère

2022-12-11 18:00:00 – 2022-12-11 Logonna-Daoulas

Finistère Deux chanteurs formés au conservatoire de musique de Brest. Un répertoire varié allant de la musique ancienne et baroque à la musique contemporaine en passant par les chants sacrés et breton. Agathe : mezzo soprano coloratur, Pierre Boret : baryton basse, Claire Page : pianiste et organiste +33 2 98 20 60 98 https://www.logonna-daoulas.bzh/ Logonna-Daoulas

