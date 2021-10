Concert de Noël Loctudy, 28 novembre 2021, Loctudy.

Concert de Noël 2021-11-28 – 2021-11-28 Rue de Poulpeye Eglise St Tudy

Loctudy Finistère

Benoit THIERIOT BOMBARDE

Professeur de musique traditionnelle. Il enseigne la bombarde et la formation musicale au conservatoire de Quimperlé, ainsi que dans des écoles de musique du bassin de Quimperlé. Il est également choriste et chef de choeur. Il se produit régulièrement en formation biniou/bombarde pour des fest-noz, accompagnés des cercles ou dans diverses manifestations traditionnelles.

Gwenaël RIOU ORGUE

Doctorant en musicologie diplômé de l’université de Rennes 2, Gwenaël Riou, organiste à l’église SaintTudy de Loctudy, a parallèlement à ses activités musicales, écrit un livre et de nombreux articles sur

l’histoire de la musique religieuse en Cornouaille et dans le Morbihan voisin, notamment à Sainte-Anned’Auray. Il a également composé ou harmonisé plusieurs chants pour Mouezh Paotred Breizh, le choeur d’hommes de Bretagne qu’il accompagne. Il est professeur d’éducation musicale et de chant choral au collège Saints-Anges de Pontivy (56) et au collège Notre-Dame de la Clarté à Baud (56). Musicologue, il est membre du laboratoire de recherches Musefrem, qui étudie les musiciens d’église en France en 1790.

orgue.egliseloctudy@free.fr +33 2 98 87 53 78

