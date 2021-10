Concert de Noël : « les santons à la crèche » par l’ensemble bel-accord Bagnoles de l’Orne Normandie, 11 décembre 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Concert de Noël : « les santons à la crèche » par l’ensemble bel-accord 2021-12-11 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-11 17:30:00 17:30:00

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Bagnoles de l’Orne Normandie

Laure Roussel, Anne-Marie Hellot et Pierre-Alain Janin sont trois chanteurs passionnés qui ont toujours fait de la musique l’essence même de leur vie. Ils ont, tout au long de leur carrière, étoffé de leur voix des chœurs et ensembles vocaux et fait résonner des airs solistes sous les voûtes de nombreux lieux de concert.

Par le hasard des rencontres, sous le nom d’ « ensemble bel-accord », ils ont décidé d’associer leur talent de solistes et de promouvoir un répertoire polyphonique classique partout où ils sont invités pour faire vivre la musique autrement et présenter aux auditeurs des programmes aussi variés que possible.

Accompagné au piano par Simon Ohanian, le trio vocal « l’ensemble bel-accord » interprète un programme composé de noëls populaires ainsi que quelques œuvres de Debussy, Franck et Rameau pour illustrer le thème des santons allant à la crèche.

Entrée : participation aux frais.

Église chauffée.

Renseignement et réservation 06 71 73 18 20

contact@bel-accord.com +33 6 71 73 18 20

