Concert de Noël Les Ressuintes Les Ressuintes Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Les Ressuintes

Concert de Noël Les Ressuintes, 11 décembre 2022, Les Ressuintes. Concert de Noël

Rue de la Ferte-Vidame Les Ressuintes Eure-et-Loir

2022-12-11 15:30:00 – 2022-12-11 Les Ressuintes

Eure-et-Loir Les Ressuintes Armelle Doutrebente et Nicolas Trotin vous présente un concert de Noëls traditionnels en l’Eglise Saint-Nicolas en compagnie de Bach, Haendel, Rameau, Reger et Brahms. Libre participation. Armelle Doutrebente et Nicolas Trotin vous présente un concert de Noëls traditionnels en l’Eglise Saint-Nicolas en compagnie de Bach, Haendel, Rameau, Reger et Brahms. Libre participation. +33 6 60 16 83 19 http://www.perche-tourisme.fr/ ARO

Les Ressuintes

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Les Ressuintes Autres Lieu Les Ressuintes Adresse Rue de la Ferte-Vidame Les Ressuintes Eure-et-Loir Ville Les Ressuintes lieuville Les Ressuintes Departement Eure-et-Loir

Les Ressuintes Les Ressuintes Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-ressuintes/

Concert de Noël Les Ressuintes 2022-12-11 was last modified: by Concert de Noël Les Ressuintes Les Ressuintes 11 décembre 2022 Eure-et-Loir Les Ressuintes Rue de la Ferte-Vidame Les Ressuintes Eure-et-Loir

Les Ressuintes Eure-et-Loir