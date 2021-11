Guewenheim Guewenheim Guewenheim, Haut-Rhin Concert de Noël: Les petits chanteurs de Guewenheim Guewenheim Guewenheim Catégories d’évènement: Guewenheim

Haut-Rhin

Concert de Noël: Les petits chanteurs de Guewenheim Guewenheim, 18 décembre 2021, Guewenheim. Concert de Noël: Les petits chanteurs de Guewenheim Guewenheim

2021-12-18 20:15:00 – 2021-12-18

Guewenheim Haut-Rhin Guewenheim Un peu de magie ! Laissez-vous transporter par les chants de Noël, classiques ou contemporains, chanson française et bien d’autres ! +33 3 89 83 63 42 Un peu de magie ! Laissez-vous transporter par les chants de Noël, classiques ou contemporains, chanson française et bien d’autres ! Guewenheim

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Guewenheim, Haut-Rhin Autres Lieu Guewenheim Adresse Ville Guewenheim lieuville Guewenheim