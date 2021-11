Metz Metz Metz, Moselle CONCERT DE NOËL – LES PETITS CHANTEURS DE FRANCE Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

CONCERT DE NOËL – LES PETITS CHANTEURS DE FRANCE Metz, 18 décembre 2021, Metz. CONCERT DE NOËL – LES PETITS CHANTEURS DE FRANCE Place d’Armes Cathédrale de Metz Metz

2021-12-18 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-18 19:00:00 19:00:00 Place d’Armes Cathédrale de Metz

Metz Moselle Dans le cadre des marchés de Noël de Metz et pour le plus grand plaisir des amateurs de chorale, ce chœur, dirigé par Véronique Thomassin et composé exclusivement de garçons de huit à dix-sept ans, vous donne rendez-vous le 18 décembre à 18h00 à la Cathédrale Saint-Etienne de Metz.

Pendant 1h, le public pourra profiter d’un répertoire dédié aux chants de Noël à vocation spirituelle, éducative et culturelle. Un concert avec la participation de la maîtrise de la Cathédrale de Metz. +33 3 87 75 54 61 Droits réservés

Place d’Armes Cathédrale de Metz Metz

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse Place d'Armes Cathédrale de Metz Ville Metz lieuville Place d'Armes Cathédrale de Metz Metz