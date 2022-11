Concert de Noël – Les Offrandes Musicales, 9 décembre 2022, .

Concert de Noël – Les Offrandes Musicales



2022-12-09 – 2022-12-09

EUR 10 10 // Au programme //



● Tomas Luis de Victoria: O Magnum mysterium

● Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine

● Louis Claude Daquin: Noël I (orgue)

● John Tavener: The Lamb

● Paul Edwards: No small wonder

● William Byrd: O Magnum mysterium

● J.S. Bach: Choral Nun komm, der Heiden Heiland (orgue)

● Hans Leo Hassler: Dixit Maria

● David Hill: Rocking

● Peter Warlock: Balulalow

● Francis Poulenc: Quatre Motets pour le temps de Noël

● J.S Bach: Fugue en la min (orgue)

● Stephen Jackson: Noël Nouvelet

● Robin Nelson: Out of your sleep.

Concert de Noël et autres chants à l’Auditorium Campra du Conservatoire d’Aix-en-Provence avec Chœur et Ensemble Instrumental Les Offrandes Musicales, sous la direction de Jérôme Cottenceau.

+33 4 42 57 57 29

