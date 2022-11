Concert de Noël – Les anges musiciens Chartres, 17 décembre 2022, Chartres.

Concert de Noël – Les anges musiciens

3 Boulevard du Maréchal Foch Chartres Eure-et-Loir

2022-12-17 19:30:00 – 2022-12-17

Chartres

Eure-et-Loir

Chartres

La Villa Fulbert a le plaisir d’accueillir l’ensemble « Le Mystère » pour un concert de Noël convivial. Cette année, le thème des Anges mettra à l’honneur le chant, la voix et les instruments à vent. En effet, trois jeunes et talentueuses chanteuses issues des conservatoires d’Ile-de-France seront au rendez-vous : Bénédicte Bezault (soprano), Marie Poupardin (mezzo) et Alexia Vliegen (alto), accompagnées par Quentin Fondecave (flûte à bec et basson) et Steve Bergeron (orgue). Tous les quatre sont spécialisés dans l’interprétation de la musique baroque, et ils sont impatients de partager avec vous leurs coups de cœur parmi les plus beaux airs de Noël de France, d’Italie et d’Allemagne de l’époque baroque…

3 chanteuses et 2 instrumentistes jeunes et talentueux vous invitent à partager ce concert de Noël lumineux et chaleureux, à travers la joie et la douceur du répertoire de la musique baroque d’Allemagne, d’Italie et de France.

villa.fulbert@laposte.net +33 6 52 25 93 52

Villa Fulbert

Chartres

dernière mise à jour : 2022-11-17 par