Concert de Noël Lauterbourg Lauterbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lauterbourg

Concert de Noël Lauterbourg, 2 décembre 2022, Lauterbourg. Concert de Noël

allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

2022-12-02 20:30:00 – 2022-12-02 Lauterbourg

Bas-Rhin 0 EUR Retrouvez » D’Surburjer Harzwuet » issu de la société de musique de Surbourg sous la direction de Renaud Schmitz. La douzaine de musiciens et les quatre chanteurs sauront vous interpréter les grands standards de Noël. Retrouvez » D’Surburjer Harzwuet » issu de la société de musique de Surbourg sous la direction de Renaud Schmitz. La douzaine de musiciens et les quatre chanteurs sauront vous interpréter les grands standards de Noël. Plateau à la sortie. +33 3 88 94 80 18 Lauterbourg

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Lauterbourg Autres Lieu Lauterbourg Adresse allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin Ville Lauterbourg lieuville Lauterbourg Departement Bas-Rhin

Lauterbourg Lauterbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lauterbourg/

Concert de Noël Lauterbourg 2022-12-02 was last modified: by Concert de Noël Lauterbourg Lauterbourg 2 décembre 2022 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin Bas-Rhin Lauterbourg

Lauterbourg Bas-Rhin