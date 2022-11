Concert de Noël Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Concert de Noël
2 Rue de Kérampont Chapelle Ste-Anne Lannion

2 Rue de Kérampont Chapelle Ste-Anne Lannion Côtes-d’Armor Chapelle Ste-Anne 2 Rue de Kérampont

2022-12-03 15:00:00 – 2022-12-04

Chapelle Ste-Anne 2 Rue de Kérampont

Lannion

Côtes-d’Armor Afin de fêter ensemble l’approche de Noël, l’Ensemble vocal SperaCanta propose une balade musicale à travers des chants de Noël traditionnels et des » winter songs » (chants d’hiver) de Ola Gjeilo , un compositeur norvégien dont la musique est empreinte de délicatesse et de sérénité.

Samedi 3 décembre à 15h et dimanche 4 décembre à 15h et 17h. http://www.enmesure22.fr/ensembles/speracanta Chapelle Ste-Anne 2 Rue de Kérampont Lannion

