Concert de Noël Lannilis, 18 décembre 2022

2022-12-18

Finistère Lannilis Organisé par Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis au profit de la crèche de Bethléem. En première partie, l’ensemble vocal Saint Corentin de Quimper, dirigé par Marc Schutz.

En deuxième partie, les chœurs Éphémère des Abers et d’enfants de l’école du Sacré-Cœur interpréteront des chants traditionnels de Noël en breton, en français des régions de France et en latin, sous la direction des chefs de chœur Dominique Jumelle, Valérie Vasseur et Marie-Jo Nicolas, avec à l’orgue Pierre Jollé. patrimoine.lannilis@gmail.com http://sauvegarde-du-patrimoine-de-lannilis.e-monsite.com/ Lannilis

