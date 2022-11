Concert de Noël Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Concert de Noël
2 Rue de la Petite Palud Family Landerneau Finistère

2022-12-03 16:00:00 – 2022-12-03

Finistère À l’occasion des 50 ans de l’École de la Musique, le Petit Chœur de l’Elorn (chorale des enfants), le chœur Voce Di Luna et l’Harmonie de l’Elorn se réunissent pour un concert inédit. Family 2 Rue de la Petite Palud Landerneau

