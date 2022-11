Concert de Noël Lampaul-Ploudalmézeau Lampaul-Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Lampaul-Ploudalmézeau

Concert de Noël Lampaul-Ploudalmézeau, 11 décembre 2022, Lampaul-Ploudalmézeau. Concert de Noël

Place du Bourg Église Lampaul-Ploudalmézeau Finistère Église Place du Bourg

2022-12-11 – 2022-12-11

Église Place du Bourg

Lampaul-Ploudalmézeau

Finistère Lampaul-Ploudalmézeau Comme chaque année, la chorale Chant’Oyat vous propose son concert de Noël. Le Père Noêl sera présent ! Sur place, chocolats, pâtes de fruits et vin chaud vous seront offerts ! Participation libre. Venez nombreux ! choralechantoyat@gmail.com +33 6 64 63 11 81 Église Place du Bourg Lampaul-Ploudalmézeau

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lampaul-Ploudalmézeau Autres Lieu Lampaul-Ploudalmézeau Adresse Lampaul-Ploudalmézeau Finistère Église Place du Bourg Ville Lampaul-Ploudalmézeau lieuville Église Place du Bourg Lampaul-Ploudalmézeau Departement Finistère

Lampaul-Ploudalmézeau Lampaul-Ploudalmézeau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lampaul-ploudalmezeau/

Concert de Noël Lampaul-Ploudalmézeau 2022-12-11 was last modified: by Concert de Noël Lampaul-Ploudalmézeau Lampaul-Ploudalmézeau 11 décembre 2022 Finistre Lampaul-Ploudalmézeau Place du Bourg Église Lampaul-Ploudalmézeau Finistère

Lampaul-Ploudalmézeau Finistère