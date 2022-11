Concert de Noël: La Soubirane Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot Vendredi 09 Décembre le concert de noël aura lieu à la Chapelle de la Sainte Famille

10 euros, Rendez-vous à 19h LA SOUBIRANE – Chant polyphonique – « Noël, entre sacré et tradition » Dans ce répertoire de Noël le trio polyphonique féminin lotois La Soubirane enchante les églises, racontant la nativité. Entre chants du Quercy, du Béarn, chants corses, italiens ou lituaniens c’est un voyage au cœur des traditions, au cœur du sacré.

Tour à tour joyeuses, ou sensibles, elles célèbrent ainsi le cycle éternel de la vie, et unissent leurs voix douces et puissantes dans ce moment privilégié de Noël, où la chaleur nous vient surtout du cœur.

Un moment suspendu dans l’intemporel. Figeac

