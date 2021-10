Munster Munster Haut-Rhin, Munster Concert de Noël : La Grégoria, l’Harmonie Hartmann et la chorale de Soultzeren Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Concert de Noël : La Grégoria, l’Harmonie Hartmann et la chorale de Soultzeren Munster, 11 décembre 2021, Munster. Concert de Noël : La Grégoria, l’Harmonie Hartmann et la chorale de Soultzeren Munster

2021-12-11 17:00:00 – 2021-12-11 19:00:00

Munster Haut-Rhin EUR La Société d’Accordéons de la Vallée de Munster “La Grégoria” propose un concert de Noël avec la participation de l’Harmonie Hartmann et de la chorale de Soultzeren. La Société d’Accordéons de la Vallée de Munster “La Grégoria” propose un concert de Noël avec la participation de l’Harmonie Hartmann. +33 7 70 69 20 67 La Société d’Accordéons de la Vallée de Munster “La Grégoria” propose un concert de Noël avec la participation de l’Harmonie Hartmann et de la chorale de Soultzeren. Munster

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville Munster